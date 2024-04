Dopo il successo della prima iniziativa, la rassegna “Clorofilla” organizzata dall’associazione Albinea Alive, con il patrocinio del Comune, del Sap e degli Amici del Cea, proseguirà il 13 aprile, con ritrovo alle ore 10.30 al parco Radici di Amicizia e il 5 maggio.

Nell’occasione il Sap proporrà una breve rappresentazione sul ciclo della natura e l’importanza della cura dell’ambiente per una convivenza in armonia.

L’artista Francesco Garuti poterà l’opera in lavorazione visto il progetto artistico parte dall’utilizzo di un tronco abbattuto per creare una scultura pubblica. Verranno mostrate le fasi della creazione della scultura in legno e osservata da vicino la sua conformazione.

Dialogando si scoprirà come sia formato un tronco e come funzioni la vita delle piante.

In accompagnamento ci saranno musica e poesie.