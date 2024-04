Sabato 13 e domenica 14 aprile torna “Maranello in Primavera”, due giornate di festa con mercato dei fiori, shopping all’aperto, eventi, food, auto da sogno e animazioni proposte da Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito. Molto ricco il programma della kermesse. In Piazza Libertà durante le due giornate “Maranello in Fiore”, esposizione e vendita di fiori e piante, artigianato, articoli e attrezzature da giardino, animazione musicale, giochi per bambini, mercatino dell’arte e dell’ingegno, dei commercianti e stand associazioni locali.

Sabato alle 15.30 all’Auditorium Enzo Ferrari l’inaugurazione della mostra fotografica “Sulla Strada, momenti di vita” del circolo fotografico Blowup di Maranello, aperta nei due giorni. Domenica 14 per tutta la giornata negozi aperti, esibizione itinerante della “Banda Los Pagayos” Association Musicale La Fleurantine di Fleurance (Francia), e presso la rotatoria del Cavallino “RotondArte Il colore prende forma” pittura “en plein air” una selezione di artisti dipinge i paesaggi della primavera. Nello Spazio Vela, in piazza, dalle ore 10 alle 12.30 distribuzione del prodotto larvicida per le zanzare ai cittadini residenti , alle 15 la conferenza “Il giardiniere è la più bella rosa del suo giardino” con Riccardo Viti direttore del Museo Giardino della Rosa Antica che risponderà alle domande dei partecipanti sulla cura, potatura, messa a dimora e riproduzione delle Rose, alle 15.30 il laboratorio per bambini: “Artisti di Natura”. In Via Claudia shopping all’aperto con i banchi dell’associazione “il Bel mercato come una volta”, in Piazzale Messineo area food con l’Associazione Nazionale Alpini che propone gnocco fritto e crescentine. In Via Nazionale in occasione dell’Italian Motor Week 2024 “Le auto della primavera”, esposizione di auto d’epoca Spider e Coupé. A cura del Club motori Modena – Scuderia Modena Corse. Al Parco Due “Il Mercatino dei Piccoli” il mercatino dell’usato e dello scambio dedicato esclusivamente ai bambini a cura del Consorzio Maranello Terra del Mito.