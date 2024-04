Sulla strada provinciale 24 a Palagano sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul fosso “Casa Barbati” e per consentire l’esecuzione delle opere è stato predisposto un senso unico alternato regolato da semaforo con il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 44 tonnellate.

I lavori, che sono eseguiti dalla ditta Stradedil srl di Palagano per un importo complessivo di 350mila euro e sono iniziati lo scorso 20 marzo, prevedono tra l’altro la realizzazione di muovi cordoli portabarriera e micropali per il consolidamento del riempimento dei muri, la realizzazione di una controsoletta in calcestruzzo alleggerito, l’installazione di nuove barriere guard rail con la realizzazione nuovo asfalto e tutti i drenaggi necessari per favorire il deflusso delle acque meteoriche.

Il provvedimento resterà in vigore fino alla fine dei lavori, che nel programma d’intervento è prevista entro l’anno (2024).

Il ponte sul fosso “Casa Barbati” è stato progettato nel 1925, nell’ambito del “Progetto della strada Savoniero – Susano – Costrignano – Monchio – Saltino – Casa Poggioli, 2° Tronco da Costrignano a Monchio”, ed è stato costruito tra il 1929 e il 1935.

Si tratta di un ponte ad arco in calcestruzzo, di luce circa sei metri, con spalle e muri andatori in bozze di pietrame.

La struttura del ponte è danneggiata da umidità e acque meteoriche, nonché dai sali disgelanti utilizzati in inverno sulla strada, oltre ad avere zone di spanciamento dei muri andatori e muratura disconnessa a causa della presenza di vegetazione tra le bozze di pietrame.