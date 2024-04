Restano gli ultimi biglietti per l’atteso concerto di Wim Mertens, in programma domani, sabato 13, al Teatro Comunale, unica data italiana del tour europeo che vede il pianista e compositore belga insieme a Simon Van Hoecke (tromba e bugle).

Il concerto è intitolato “Voice of the Living“ come l’ultimo disco, al quale è dedicato, ma non sarà privo di qualche anticipazione del prossimo.

Mertens, classe 1953, anche chitarrista e controtenore, è considerato uno dei “padri nobili” della nuova musica europea, un vero e proprio maestro della divulgazione contemporanea, « con la sua musica senza confini, colta e accessibile, » dai leggendari dischi firmati con il nome d’arte di Soft Verdict, alle colonne sonore per i film di Peter Greenaway e gli spettacoli di Jan Fabre, fino alle emozioni dei rinnovati percorsi più recenti. Una lunga carriera, iniziata nel 1978, che « ha fatto breccia sugli animi più sensibili e su una fetta di umanità disponibile verso la libertà intellettuale, verso una spiritualità laica, verso l’uso dell’intelligenza. »

“Voice of the Living”, si legge nelle note, « sviluppa dal punto di vista dell’“uomo comune”, l’uomo ordinario, il soldato che si confronta con l’esperienza abissale di tutti i giorni, letteralmente, faccia a faccia con l’inaudito, l’imprevisto, l’inimmaginabile e tutto questo attraverso gli imponenti campi rivali. In altre parole, chiaramente non pensato in una prospettiva trionfalistica. Oggi, la memoria delle esperienze di tutti i soldati e di tutte le vittime della guerra (e di tutte le guerre!) è il vero soggetto dell’opera attuale di Mertens. Questa memoria può essere interpretata e rappresentata solo dai vivi di oggi. La voce dei vivi di oggi è un tributo a tutte queste vittime. »

L’appuntamento di Carpi è il penultimo della rassegna “L’altra musica”, che sarà chiusa da Tony Hadley il 19 aprile (nuova data causa problemi dell’artista).

Per informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it 059649255; https://teatrocomunale.carpidiem.it