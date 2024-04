I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno arrestato un 29enne, residente in provincia di Ferrara, per rapina impropria. I fatti si sono verificati alla Coop di via Centese, quando il 29enne ha preso cinque tranci di formaggio e si è diretto verso l’uscita. Accortasi di quanto stava accadendo, una dipendente del locale, 51enne italiana, è intervenuta afferrando per un braccio il presunto responsabile e invitandolo a pagare la merce, ma lui si è innervosito e invece di collaborare l’ha aggredita, ferendola a una spalla e dirigendosi verso l’uscita.

Il 29enne però non è riuscito a fuggire perché è stato bloccato da un Carabiniere effettivo al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Bologna e libero dal servizio che si trovava nel locale per comprare cibo al suo gatto. Informati della situazione, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano si sono recati velocemente sul posto, raccogliendo le testimonianze e procedendo all’arresto del giovane, gravato da precedenti di polizia specifici. La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida con giudizio direttissimo presso il Tribunale di Bologna.