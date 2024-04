La rivoluzione della Formula E debutta in Emilia-Romagna. Il campionato automobilistico per le monoposto elettriche si disputerà questo fine settimana per la prima volta a Misano Adriatico (Rn), nel cuore della Motor Valley italiana, sull’asfalto del Misano World Circuit, intitolato al grande campione Marco Simoncelli.

La manifestazione è una delle tappe della decima edizione dell’ABB FIA Formula E World Championship, che ha visto il proprio avvio il 13 gennaio a Città del Messico, è proseguita in Arabia Saudita, India, Brasile e Giappone, e sbarca ora in Emilia-Romagna. L’anno scorso la corsa si era, invece, disputata a Roma.

L’assegnazione di questa tappa all’Emilia-Romagna da parte della Federazione Internazionale dell’Automobile va ad arricchire ulteriormente il calendario sportivo della Regione, già impreziosito da manifestazioni motoristiche di livello internazionale, come il ritorno della Formula Uno a Imola, il Gran Premio di MotoGp della Riviera romagnola, la Superbike e la 6 Ore di Imola, secondo round del FIA World Endurance Championship (WEC).

La Formula E, a dieci anni dal suo esordio a Pechino nel 2014, è una competizione caratterizzata dall’utilizzo di autovetture completamente elettriche. La sua finalità è quella di promuovere, oltre a uno spettacolo sportivo di altissimo livello assieme alle migliori tecnologie nell’ambito dell’automobilismo, anche la mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente, dimostrando l’affidabilità e la praticabilità dei mezzi di trasporto elettrici.