Grande partecipazione e tanta interazione ieri sera alla serata organizzata dalla Lista civica

Maranello in testa (che sostiene la candidatura di Luigi Zironi a Sindaco di Maranello) dal

titolo “Le famiglie nella società che cambia”.

Tema centrale della tavola rotonda a cui hanno partecipato – oltre al Candidato Lugi Zironi

e al pedagogista e referente della Lista Alessio Costetti – la pediatra Giulia Zagni, la

psicoterapeuta Elisabetta Vaccari, la coounselor Giovanna Veronese, e le insegnanti

Samanta Borelli, Annalisa Moroni e Massimo Cristiano, sono state le emozioni, intese come

spunto di riflessione e di confronto per gestire il rapporto tra genitori e figli, anche in una

ottica di relazione intergenerazionale.

Una delle criticità emerse è quella dell’”incertezza del futuro” che crea nei ragazzi

sentimenti contrapposti di indifferenza o di delusione.

Tra le principali azioni di sostegno che si possono mettere in campo si è posto l’accento

sulla collaborazione tra istituzioni, enti, scuola e famiglie, sul ruolo che ciascun attore

citato possa svolgere per una sana crescita dei ragazzi e soprattutto sul “rispetto dei

patti”, in termini di sinergia efficace tra tutti i soggetti che hanno un ruolo e si

interfacciano con le famiglie, dal mondo della scuola fino al medico di base.

L’incontro ha permesso, quindi, di fare il punto sui servizi forniti dall’amministrazione in

questi cinque anni, confermare la bontà della strada intrapresa nel garantire alle famiglie

un’ampia scelta di servizi educativi di qualità per i bambini e per i ragazzi maranellesi e

condividere l’esigenza di intensificare gli sforzi per dare alle famiglie gli strumenti e le

opportunità per crescere i loro figli in sinergia con una società in continua evoluzione.

I presenti hanno sottolineato, infatti, che l’alto livello qualitativo e di ampia offerta dei

servizi, come quello che trovano a Maranello, aiuta le persone a fare la scelta più serena e

consapevole di diventare genitori grazie alla garanzia di poter contare su luoghi sicuri e

persone qualificate a cui affidare i propri figli.