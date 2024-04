Si è svolta ieri pomeriggio la premiazione dei vincitori dei Bologna Licensing Awards, riservati a licenzianti/agenzie, licenziatari e retailer a livello internazionale. Il premio, arrivato alla 7ª edizione, è parte integrante della 17ª Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/K, 8-11 aprile), l’unica fiera dedicata ai brand per bambini, ragazzi e giovani adulti, nel cuore della 61ª Bologna Children’s Book Fair.

La premiazione dei Bologna Licensing Awards, riservati a licenzianti/agenzie, licenziatari e retailer a livello internazionale, si è svolta ieri pomeriggio, con la conduzione dell’attrice Laura Carusino e dell’organizzatrice Cristina Angelucci (BM srl). Il premio, arrivato alla 7ª edizione, è parte integrante della 17ª Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/K, 8-11 aprile), l’unica fiera dedicata ai brand per bambini, ragazzi e giovani adulti, nel cuore della 61ª Bologna Children’s Book Fair.

Gli Awards quest’anno contavano ben 13 categorie, incluse le nuovissime Best Licensed Sustainable Project e Best New Licensing Stars 2023. I rinomati giurati Philippe Guinaudeau, Ian Hyder, Helena Mansell-Stopher, Cristiana Paesani, e Astrid Specht, hanno decretato i vincitori tra quasi 190 adesioni da tutto il mondo, in particolare dal mercato europeo.

Ecco l’elenco dei vincitori per ogni categoria, con le relative motivazioni.

BEST PRE-SCHOOL LICENSING PROJECT

Universal Products & Experiences con il partner Spin Master per La casa delle bambole di Gabby.

Il prodotto ha uno storytelling efficace ed è colorato e divertente, come la serie TV a cui è ispirato.

BEST KIDS LICENSING PROJECT

The Pokémon Company International per il progetto Pokémon x Van Gogh Museum in collaborazione con il Van Gogh Museum.

Guidare una conversazione culturale è fondamentale per la rilevanza di un marchio nel mercato. Questo progetto geniale permette di far appassionare i bambini all’arte, avvicinandoli a uno dei più grandi pittori mai conosciuti.

BEST TEEN LICENSING PROJECT

The Pokémon Company International con il progetto retail Pokémon x La Rinascente in sinergia con La Rinascente.

Una partnership vivace e divertente, con un’interpretazione originale dei personaggi applicata a prodotti ricercati.

BEST YOUNG ADULT PROJECT

Rai Com per il programma licensing di Mare Fuori, in collaborazione con diversi partner.

La serie TV di grande successo è ben incentrata sul target Young Adult, e sta generando una gamma impressionante di prodotti. I risultati di Mare Fuori dimostrano quanto i contenuti locali siano in grado di diventare rilevanti nel proprio territorio e a livello internazionale.

BEST RETAIL PROJECT

Mattel Europa con il progetto Barbie x Zara, in collaborazione con Zara.

Una vera e propria attivazione del marchio. Zara ha creato una perfetta estensione del film di Barbie nella vita reale, ispirando i clienti a vestirsi proprio come i loro idoli.

BEST FASHION PROJECT

The Pokémon Company International e Dolly Noire, con il progetto Dolly Noire x Pokémon.

Il brand Pokémon ha confermato la sua rilevanza pubblica, grazie a una collezione originale, caratterizzata da un uso sofisticato dei personaggi.

BEST LICENSED PUBLISHING PROJECT

Andersen Press per il libro illustrato Goodnight Elmer.

Andersen Press lavora continuamente per creare innovazione attraverso l’editoria e il gioco. La casa editrice ha realizzato un libro gioco di alta qualità con il morbido pupazzo di Elmer, pensato per dare la buonanotte ai bambini.

BEST LICENSED TOY PROJECT

Universal Products & Experiences insieme a Spin Master per il playset La casa delle bambole di Gabby.

Spin Master ha catturato l’essenza di questo amato brand e gli ha dato una nuova vita attraverso il gioco, con un prodotto ricco di speciali accessori.

BEST PROMOTION/LOYALTY CAMPAIGN

Studio 100 Media per la campagna Vegesaurs x Lidl in collaborazione con Lidl.

Una campagna brillante, ben studiata per creare interesse per l’IP e fidelizzare i retailer.

PROMOTION: BEST LICENSED KIOSK PRODUCT

Mondadori Media con la Peanuts 3D collection, insieme a CPLG WildBrain e Peanuts Worldwide.

La collezione presenta bellissime statuette 3D che mettono in risalto le peculiarità di ogni personaggio.

BEST LICENSED SUSTAINABLE PROJECT

Studio 100 Media per il progetto Maya – License Factory in Natural Dye, in collaborazione con License Factory.

L’approccio onesto e motivante del progetto dimostra come la tintura dei tessuti non debba necessariamente essere dannosa per l’ambiente. Un eccellente esempio di come innovare e far progredire l’industry.

BEST NEW LICENSING STARS 2023

Nerd Agency (FILM.UA Group) per Mavka. The Forest song.

Un progetto completo con una linea diversificata di licenziatari; una bella storia sviluppata efficacemente sul mercato locale, con ottime premesse per diventare importante su scala internazionale.

BEST PROPERTY OF THE YEAR

Mattel con Barbie.

Per la voce coerente del marchio, dai contenuti ai prodotti, realizzata in modo eccellente per guidare una narrazione positiva. Nel 2023, Barbie era davvero ovunque!

I prodotti di tutti i vincitori verranno esposti per l’intero periodo della fiera nelle vetrine dedicate presso lo spazio BLTF/K della Bologna Children’s Book Fair – Pad. 29 Mall 2.

Per maggiori informazioni licensing@bolognafiere.it