In Piazza Nettuno come in Piazza VIII Agosto e in Via Galliera, domenica 14 aprile dalle 9.30 alle 18.00, i Lions e Leo di Bologna e Città Metropolitana hanno organizzato una serie di eventi per far conoscere le proprie attività di solidarietà e servizio alla comunità: è il Lions Day 2024.

Si comincia con la Zampalonga, camminata non competitiva in compagnia dei propri amici a quattro zampe, facile percorso di circa 4 km, con partenza e arrivo in Piazza VIII Agosto -ritrovo e iscrizioni alle 9.30 – a favore del Centro Addestramento Cani per ciechi dei Lions a Limbiate (MI).

Attività “Lions per la vista” si svolgeranno negli stand allestiti vicino al Nettuno, dalle 9.30 alle 18.00, con Screening della vista gratuiti, raccolta occhiali usati, informazioni sul Servizio Cani Guida Lions; ci sarà uno stand divulgativo sulle manifestazioni di Celebrazione del 150° dalla nascita di Guglielmo Marconi, con i soci dell’Associazione Radioamatori Sezione di Bologna APS che esporranno apparati e mostreranno l’uso di un ricetrasmettitore. Inoltre è stato organizzato un tour storico culturale del centro, con visite guidate al Modernissimo (posti limitati).

Ci sarà una raccolta alimentare dalle 9 alle 13, al supermercato Conad di via Lincoln, 5 nel Centro Commerciale Fossolo 2 (zona Savena ), ente beneficiario la Basilica di San Petronio.

Numerosi saranno poi i volontari per la riqualificazione di un tratto di Portici nella centrale Via Galliera: pulizia di muri, colonne, porte e serrande da tag e imbrattamenti, con relativa ripittura delle aree trattate, con materiali idonei forniti dal Quartiere Porto Saragozza, in collaborazione con il Comune di Bologna e la guida degli esperti del Comune e del Comitato No Tag di Saragozza: l’obiettivo è recuperare una zona molto frequentata da cittadini e turisti, oggi fortemente degradata, con la differenza dal confronto prima-dopo che risulterà di forte impatto visivo.

Non solo a Bologna: in tutto il territorio della Città metropolitana ci saranno iniziative: ad Argelato sarà offerto lo screening del diabete, poi colletta alimentare in Val Santerno, a Castel San Pietro Terme la presentazione di un libro pro service; raccolta di occhiali usati e cellulari da riciclare a Crevalcore, Budrio, Pieve di Cento ed a Cento.

Una intera giornata che illustra cosa sono e cosa fanno i Lions, “costruttori di solidarietà”.