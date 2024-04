Il candidato sindaco per il centrosinistra Matteo Mesini ha inaugurato, ieri pomeriggio, la sede del suo comitato elettorale in via Mazzini. Tra i presenti, oltre ai vertici del PD cittadino e gli esponenti delle liste che compongono la coalizione che sostiene Mesini – City Lab, Azione, Italia Viva, Politica Indipendente Democratica (PID), +Europa, Italia del Futuro, Movimento 5 Stelle – il deputato pd Stefano Vaccari e il consigliere regionale di Italia Viva Giulia Pigoni.

«Mi auguro – ha detto Mesini – questa sede possa diventare un luogo all’interno del quale confrontarsi, da qui alle prossime settimane, su quel progetto di città al quale lavoriamo da tempo insieme ai movimenti che hanno scelto di appoggiare la mia candidatura sulla base di un progetto condiviso».