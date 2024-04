La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un 42enne gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata in concorso in danno di una tabaccheria.

Nel pomeriggio del 10 aprile scorso, alle ore 18.40 circa, la Squadra Volante interveniva presso una tabaccheria in zona Musicisti a Modena, dove pochi istanti prima un uomo aveva intimato alla dipendente, minacciandola con un coltello, di consegnargli il denaro contenuto nel registratore di cassa.

La donna, per evitare che il reato venisse portato a compimento, riusciva ad attingere l’uomo al volto con dello spray al peperoncino. L’indagato si dava alla fuga, insieme ad un

altro uomo che si trovava all’esterno dell’esercizio commerciale con funzione di palo.

Gli agenti, acquisite informazioni utili e visionate le immagini delle telecamere di

videosorveglianza, avviavano accurate ricerche nelle zone limitrofe e riuscivano ad individuare l’indagato in sella ad una bicicletta, alle successive ore 19.00, in viale Caduti in Guerra, all’altezza dell’orto botanico.

L’uomo aveva ancora gli occhi molto arrosati e difficoltà a respirare, verosimilmente a causa dello spray urticante e, in particolare, il giubbotto risultava ancora intriso della medesima sostanza urticante. All’interno della tasca destra di detto giubbotto veniva rinvenuto un coltello a serramanico aperto.

Sono in corso indagini per risalire al complice, datosi alla fuga.

Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito

dell’udienza di convalida dell’arresto, ha applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, come richiesto da questa Procura.