Uno dei più grandi interpreti della scena teatrale italiana contemporanea alle prese per la terza volta nella sua carriera con uno dei personaggi più significativi della letteratura russa di tutti i tempi.

Umberto Orsini è l’assoluto protagonista de “Le memorie di Ivan Karamazov” che martedì 16 aprile alle 21 chiude la Stagione teatrale 2023/2024 del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La drammaturgia dello spettacolo, tratto dal romanzo ‘I fratelli Karamazov’ di Fëdor Dostoevskij, è di Umberto Orsini e Luca Micheletti (che cura anche la regia). Le scene sono di Giacomo Andrico, i costumi di Daniele Gelsi, il suono di Alessandro Saviozzi, le luci di Carlo Pediani; l’assistente alla regia è Francesco Martucci. Una produzione Compagnia Umberto Orsini.

Lo spettacolo

Un percorso all’interno dell’ultimo e forse più grande romanzo di Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, che Umberto Orsini affronta per la terza volta nella sua carriera d’attore come una vera e propria linea guida e “cavallo di battaglia”. Dopo il fortunato sceneggiato televisivo di Bolchi e La leggenda del grande inquisitore, questo “nuovo Karamazov” è per Orsini l’occasione di confrontarsi direttamente con la complessità del personaggio più controverso e tormentato dell’intera epopea letteraria: Ivan Karamazov, il libero pensatore che teorizza l’amoralità del mondo e conduce forse consapevolmente all’omicidio l’assassino di suo padre; Ivan Karamazov, protagonista controverso e tormentato, colpevole e innocente insieme, ritorna a parlare, come un uomo ormai maturo che sente di non aver esaurito il suo compito, che sente il suo personaggio romanzesco troppo limitato per esprimere la complessità del suo pensiero e chiarire le esatte dinamiche dei “delitti” e dei castighi”…

Cinema Teatro Boiardo Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano (RE) Tel. 0522/854355 info@cinemateatroboiardo.com – www.cinemateatroboiardo.com – www.ater.emr.it