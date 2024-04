Per la 32^ giornata di campionato disputata in un giornata quasi estiva davanti a 19.199 spettatori (in maggioranza rossoneri) sono scese in campo Sassuolo e Milan.

Differenti gli interessi in campo, il morale alto per l’imminente gara di ritorno in Europa League per gli ospiti (già blindata la Champions 2024/25), la disperata salvezza per i padroni di casa.

In campo agli ordini di mister Ballardini sono scesi Consigli tra i pali, Viti, Erlic, Toljan con Ferrari centrale in difesa. A centro campo Boloca, Obiang , Torstved e in attacco Volpato, Laurienté e Pinamonti.

Ci sarà da soffrire e il Sassuolo lo sa, ma inizia meglio possibile al 4’ con una azione sulla destra da cui Torstved (di tacco) inventa un pregevole assist per Andrea Pinamonti che mette a segno l’uno a zero e la sua decima rete in stagione.

Al 6’ azione solitaria di Laurienté che palla al piede arriva sino in area e di sinistro ci prova mandando la palla sulla parte esterna della rete. Ballardini deve correre subito ai ripari già al 9’ per un infortunio di Tolijan e al suo posto Tressoldi.

Quasi una replica dell’azione precedente di Laurienté al 10’ , l’esterno francese neroverde porta palla fino in area e questa volta non sbaglia e di sinistro supera Sportiello. Al minuto 17 brivido per i tifosi di casa a causa di una rete di Leão che Massa e i suoi assistenti hanno giudicato non valida per un fuorigioco.

Sassuolo 2 e Milan 0

Al 18’ Massa sventola in faccia a Ferrari un cartellino giallo a Ferrari per una entrata giudicata troppo ruvida su Loftus – Cheek, il tutto sotto gli occhi di Pioli. Una delle solite azioni alla Rafael Leào che in area dribbla più di un difensore, al 20’ gli permette di concludere di destro e insaccare in pallone oltre le spalle di Consigli.

Sassuolo 2 – Milan 1

Al 44’ a dire no al pareggio rossonero sono i guanti di Consigli che per ben due volte si sono opposti alle conclusioni di Florenzi prima e Hernández poi. Dopo 4 minuti di recupero Massa manda tutti negli spogliatoi.

Al rientro in campo Ballardini sostituisce Volpato con Defrel e la partita ricomincia con il Milan che spinge per riaprire il match concedendo qualche ripartenza ai padroni di casa.

La testa è quella giusta e il Sassuolo lotta su ogni pallone tanto che al 53’ grazie ad una azione corale e l’assist di Defrel, i padroni di casa vanno in doppio vantaggio con Laurientè che da centro area di destro manda la palla nell’angolino basso destra di Sportiello.

Sassuolo 3 – Milan 1

Al 58’ il Sassuolo si divora una clamorosa occasione in contropiede con Laurienté che non serve un Torstved completamente solo e nel ribaltamento dell’azione il Milano accorcia le distanze con Jovic. Due minuti dopo lascia il campo Torstved e al suo posto Matheus Henrique. Al 63’ viene annullata una rete al Milan per una azione partita in fuorigioco da parte di Chukwueze.

Sassuolo 3 – Milan 2

Al 76’ ultimi cambi per Ballardini che manda in campo Racic e Ceide e si entra nell’ultima parte della partita. Le speranze dei padroni di casa sono tenute in piedi da una parata di Consigli su Giroud al 78’ ma la pressione dei rossoneri sale inevitabilmente e al minuto 83 arriva la girata al volo del neo entrato Okaford che

riapre la partita.

Sassuolo 3 – Milan 3

(Claudio Corrado)