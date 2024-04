Tre motociclisti feriti, di cui un 73enne in serie condizioni, in un incidente stradale che, sabato intorno alle 14:30, in via Montanara Sud a Castel del Rio, ha visto coinvolti ben sette centauri. I sanitari del 118, sul posto anche con l’elicottero, hanno soccorso il 73enne, ricoverato al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità, oltre ad un 53enne e ad un 39enne, ricoverati rispettivamente al Maggiore di Bologna e all’Ospedale di Imola in condizioni di media gravità. Non hanno riportato ferite o traumi gli altri motociclisti coinvolti.

Per la messa in sicurezza dei mezzi e del luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Fontanelice e la Polizia Municipale.