La 40esima edizione di Vivicittà rappresentata da Nicolò Melli è un’edizione che non si dimenticherà facilmente. Alla vigilia della manifestazione, Uisp aveva promesso una grande festa cittadina e così è stato, questa volta con la benedizione del sole e di un’insolita temperatura primaverile, che ha scaldato i cuori di tutti i partecipanti e le suole degli atleti.

Vivicittà è iniziata sabato con un pomeriggio di giochi e sport in piazza della Vittoria ed è proseguita domenica mattina, sempre in piazza della Vittoria, con la manifestazione podistica e la camminata non competitiva che hanno letteralmente invaso il centro storico con oltre 6.000 persone. Traguardo raggiunto quindi per la UISP di Reggio Emilia, che consegna alla Città del Tricolore il record di partecipazione tra le 38 città ospitanti Vivicittà, la manifestazione promossa da UISP nazionale, che ha coinvolto complessivamente 40mila persone in Italia.

Grande soddisfazione per il Presidente di UISP Reggio Emilia, Azio Minardi: “Abbiamo voluto trasformare una gara podistica in una vera e propria festa per la città di Reggio Emilia, che ha indubbiamente un grande potenziale anche nell’ospitare eventi di questo genere. Stamattina – prosegue Minardi – abbiamo assistito a un’invasione colorata e festosa di bambini, scuole, podisti e famiglie sotto i colori della Pace, un messaggio e una bandiera che ora più che mai dobbiamo tenere alti. La città, le piazze i centri storici – prosegue – sono anche dei bambini e dei loro sogni che spesso sono meglio della nostra realtà”.

I COLORI DELLE SCUOLE E DALLA PACE

Una festa con i colori della bandiera della pace, sotto la quale hanno sfilato migliaia di bambini insieme a famigliari, amici e insegnanti delle scuole. L’adesione delle scuole è stata altissima anche in questa edizione: 50 istituti scolastici tra nidi, infanzia, primarie e scuole secondarie di primo grado, che hanno aderito iscrivendosi al Trofeo scuole, che ogni anno mette in palio premi in buoni di cancelleria, materiale didattico e sportivo offerti dagli sponsor.

Un lunghissimo corteo di bambini fioriti, rumorosi e sostenibili ha sfilato per le vie del centro portando messaggi di pace, uguaglianza e “movimenti sostenibili”, tema dell’edizione 2024. La scuola con il maggior numero di iscritti in assoluto è stata la Primaria Matilde di Canossa con 300 iscritti, che si è portata a casa il premio più ambito: Nicolò Melli, ospite della scuola nei primi mesi del nuovo anno scolastico.

La scuola più fiorita è stata la primaria Ghiarda, la più sostenibile è stata la secondaria Lepido mentre la scuola più eco-rumorosa è stata la Canossini. Tutti gli istituti si sono contraddistinti per il proprio impegno, con cartelli, travestimenti e allestimenti fioriti e rumorosi.

Oltre alla Matilde di Canossa, gli istituti più numerosi sono stati il nido Sole, la scuola d’infanzia Otto Marzo e la scuola secondaria Lepido. Tutte le scuole con almeno 10 iscritti sono state premiate sul palco dal Sindaco Vecchi e dall’assessora Curioni insieme al Presidente della Fondazione Mauro Rozzi.

Il sindaco uscente Luca Vecchi ha sottolineato il forte legame tra lo sport e la scuola e la grande partecipazione che contraddistingue da sempre le scuole della nostra città, impegnate in prima linea nella promozione dei valori della comunità.

CORSA COMPETITIVA

La corsa competitiva sulla distanza di 10 km registra a Reggio il record di partecipanti post Covid. 248 gli atleti partiti al via, sparato per l’ultima volta dall’assessora Raffaella Curioni dopo aver osservato un minuto di raccoglimento per i morti di Suviana e in diretta nazionale su Radio 1.

A vincere la 40esima edizione sono stati Fabio Lusuardi con il tempo di 32’ 02’’ e Gloria Venturelli arrivata in 37’58’’, che a Reggio Emilia si aggiudica il podio femminile per il terzo anno consecutivo, ma sale anche sul podio nazionale femminile con la medaglia di bronzo nella classifica compensata.

Sul podio maschile al secondo posto Roberto Boni seguito da Emilio Mori. Tra le prime classificate insieme alla Venturelli ci sono Elena Fontanesi e Caterina Filippi.

Vincono il Campionato provinciale 10 Km su strada UISP RE in prova unica Pietro Salati e Caterina Filippi, ma hanno ricevuto il premio i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria. I risultati anche sul sito irunning/emiliaromagna.

I SEMI DELLA BIODIVERSITÀ

Nella due giorni di Vivicittà sono stati distribuite gratuitamente circa 5.000 bustine di semi di piante mellifere. Un impegno verso l’ambiente condiviso con i partecipanti alla manifestazione, che potranno piantare i propri semi in un vaso o nel giardino di casa favorendo così la presenza delle api e la biodiversità, in un circolo virtuoso per l’intero ecosistema.

VIVICITTÀ IN CARCERE

Uisp porta da 30 anni lo sport anche negli istituti penitenziari e lo farà anche attraverso Vivicittà.

Mercoledì 17 aprile Uisp porterà la manifestazione anche all’interno dell’istituto penitenziario di via Settembrini dove anche i detenuti avranno la possibilità di correre o camminare su un percorso allestito dentro il perimetro delle mura dagli operatori Uisp.