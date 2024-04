Giovedì sera, 18 aprile, torna ad animare il Teatro Bismantova un nuovo appuntamento con Giano, festival di cinema, filosofia e scienza. Il programma della serata prevede un piccolo aperitivo gratuito alle 19.45, poi dalle 20 la proiezione del film La teoria del tutto (2014, regia di James Marsh, protagonisti Eddie Redmayne, premio Oscar nel 2015, e Felicity Jones), il biopic sulla vita di Stephen Hawking, straordinario scienziato, la cui figura è stata importantissima per la fisica moderna e contemporanea.

Il tema della serata sarà Come funziona la scienza? Il film è la trasposizione cinematografica del libro Verso l’infinito, scritto da Jane Wilde Hawking, ex moglie del fisico. Il film dà infatti grande spazio al suo punto di vista, mostrando la difficoltà ma anche la gioia del condividere la vita con il celebre fisico. Stephen Hawking è scomparso nel 2018, ma si è sempre dichiarato entusiasta del film. Prima di intraprendere il ruolo, Redmayne ha trascorso molto tempo a contatto con Hawkins, studiandolo per poterlo interpretare al meglio.

Al termine della proiezione ci sarà il dibattito moderato da Marco Salucci, filosofo, membro del comitato scientifico del Giano Festival. Si è interessato particolarmente di filosofia della mente, e tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Il problema mente-corpo. Da Platone all’intelligenza artificiale” (Ed. thedotcompany 2018). Insieme a lui dialogheranno Silvano Fuso, ricercatore nel campo della spettroscopia molecolare presso l’Università di Genova, coautore di diverse pubblicazioni nel settore su riviste internazionali ed Alberto Peruzzi, filosofo, ricercatore in teoria semantica, logica ed epistemologia, e sui fondamenti della teoria delle categorie della matematica.

Il festival Giano è una proposta del Comune di Castelnovo ne’ Monti, il Teatro Bismantova, insieme a Thedotcompany, società di progettazione di servizi digitali e casa editrice, ed Energee3, società di servizi alla trasformazione digitale. Per maggiori informazioni: www.giano-festival.it.