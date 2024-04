Senza se e senza ma dovrà essere una vittoria quella dei neroverdi domenica prossima all’ora di pranzo contro il Lecce. In questa emozionante (per chi non si sente coinvolto) angosciante per i tifosi, corsa alla salvezza a quasi sette squadre, domenica arriva un nuovo scontro direttissimo.

Dopo l’impresa del Verona che ha recuperato un doppio svantaggio contro la stessa Atalanta capace di dare tre palloni al Liverpool ad Anfield qualche giorno fa, l’imperativo in via Giorgio Squinzi è vincere.

La classifica parla chiaro, il Sassuolo deve assolutamente agguantare tre punti e dovrà farlo contro una squadra ostica e che di certo non lascerà giocare come il Milan di Pioli.

Contro i rossoneri a fine partita mister Ballardini ha parlato di atteggiamento giusto dei suoi fatta eccezione per un calo negli ultimi venti minuti. Contro il Lecce ci si aspetta una partita decisamente differente, probabilmente molto più “sporca” e con spazi più stretti, sarà necessario non concedere nemmeno un metro.

I precedenti tra Sassuolo e Lecce sia in serie B che in serie A (contano il giusto in questo momento), vedono la formazione di casa in vantaggio per tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta.

Claudio Corrado