Giovedì 18 aprile (ore 20.30) il Teatro Asioli di Correggio ospita la Compagnia di Corrado Abbati che porta in scena Al Cavallino Bianco, la celebre commedia musicale di Ralph Benatzky, con la regia di Corrado Abbati, la direzione musicale è di Alberto Orlandi e le coreografie di Francesco Frola; in scena Antonella Degasperi e Fabrizio Macciantelli, gli storici interpreti della compagnia, e altri 8 cantanti, oltre al Balletto di Parma. Come sempre, non manca lo stesso Corrado Abbati nel suo ormai tipico, e atteso dal pubblico, ruolo comico.

Al Cavallino Bianco è in realtà l’anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale; è stata concepita dall’autore, con inusuale modernità, per un pubblico cosmopolita preso dalla voglia di viaggiare. Fin dalla sua prima esecuzione nel 1930 è diventata un classico del teatro musicale del 900. Pur firmata dal noto autore di canzoni Benatzky, è stata scritta da ben cinque musicisti che hanno infuso nell’opera una carica di energia e brio superiore alle altre. Il testo trae spunto da una satira sulla villeggiatura, una commedia fiabesca che ruota attorno all’Hotel del titolo che si affaccia su un incantevole lago austriaco, dove si consumano tresche amorose e sentimenti non ricambiati, in una girandola di situazioni ed equivoci sempre in movimento. Corrado Abbati ci conferma, anche in questa nuova produzione, la sua capacità di costruire una commedia dagli ingranaggi perfetti, nella commistione di recitazione, canto e ballo. E “Al Cavallino Bianco”, torna ad essere ancora una volta uno spettacolo evergreen per antonomasia, l’hotel più bel, il dolce asilo che invita a farci goder la vita.

Sfarzo della messinscena, gustosità comica, musiche di squisita fattura, scoppiettanti coreografie sono gli ingredienti che producono l’incantamento del pubblico, 100 anni fa come oggi, anche in questa nuova edizione sempre prodotta da InScena, casa di produzione della Compagnia di Operette di Corrado Abbati che da quarant’anni interpreta e promuove in Italia la migliore tradizione dell’operetta e della commedia musicale.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, G.F., Andria, Riunite&Civ.

Biglietti: Euro 25 – 22.50 – 18. Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni: 0522 637813; e-mail: biglietteria@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it