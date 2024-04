Venerdì 19 aprile, alle ore 18.30 presso il bar BB Caffè di Corlo di Formigine, in via Battezzate 72, presentazione della lista civica Formigine Viva. Interverranno esponenti della lista insieme ad Elisa Parenti, candidata sindaco per il centro-sinistra. Durante l’evento, Paolo Vacondio, medico e assessore comunale e Alessia Bevini, assistente sociale terranno un dialogo di approfondimento sulle povertà estreme nel nostro territorio, analizzando in particolare il tema della casa.

COS’E’ FORMIGINE VIVA

Evitare le logiche del tifo partitico e praticare una politica più equilibrata, integrando l’entusiasmo dei cittadini più giovani con la saggezza degli adulti. Con questo stile è stata creata nel 2009 Formigine Viva, lista civica che da sempre cerca di unire le forze di persone che vivono la politica primariamente come servizio. Se le prime due tornate elettorali (2009 e 2014) avevano permesso a Formigine Viva di far conoscere pian piano i propri valori alla cittadinanza, la scorsa è stata quella col maggior numero di voti raccolti (987 preferenze): un risultato che ha garantito alla lista di fare parte del Consiglio e della Giunta nel quinquennio 2019-2024, periodo nel quale Formigine Viva ha saputo consolidare la propria identità valorizzando gli obiettivi comuni a tutta la maggioranza ed esercitando la propria autonomia di lista civica quando opportuno.

Al di là dei numeri raggiunti, ciò di cui vanno fieri i componenti di FV è il fatto di aver continuato a lavorare come lista civica, come gruppo di cittadine e cittadini, coinvolgendo tanti giovani. Anche nelle amministrative del prossimo giugno, uno dei tratti distintivi della lista sarà la folta presenza di ragazzi e ragazze: al netto degli ultimi nomi che andranno a completare la rosa delle candidature, l’età media sarà di circa 35 anni. Un’età molto simile a quella di Elisa Parenti, la candidata sindaco che Formigine Viva ha scelto convintamente di appoggiare, ritenendo sia la persona con le giuste competenze per guidare una squadra di colleghi verso gli obiettivi comuni, raccogliendo il testimone di Maria Costi e della sua ottima amministrazione.

A sostenere Parenti c’è un’ampia coalizione di centro-sinistra, con la quale va avanti da mesi un bellissimo lavoro di scrittura del programma elettorale, che per Formigine Viva (la lista presente da più tempo tra quelle del panorama di centro-sinistra) ha un’importanza primaria per poter valorizzare i temi più cari: i giovani e le famiglie, lo sport, le realtà associative (dalle quali proviene la gran parte dei candidati), le persone con disabilità e il perseguimento della sostenibilità, che non può essere ambientale se non è anzitutto sociale e se non passa dal diritto universale alla casa.

Tra i candidati vi sono Giulia Bosi, Paolo Vacondio e Francesco Ferrari. Nell’attuale amministrazione di Formigine, Giulia Bosi ricopre l’incarico di assessore con le seguenti deleghe: Ambiente ed economia circolare, Verde pubblico, Modalità sostenibile, Agenda ONU 2030, Europa e relazioni internazionali. Assessore è anche Paolo Vacondio, con delega alla Gentilezza, al Dopo di noi ed al PNRR. Francesco Ferrari, segretario di Formigine Viva, è consigliere comunale.