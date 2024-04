I cittadini non italiani, appartenenti a uno Stato dell’Unione europea ma residenti a Modena, possono esercitare il diritto di voto per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale alle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno, e possono essere, essi stessi, candidati alla carica di consigliere comunale.

Per poter partecipare alle votazioni è necessario presentare entro il termine di martedì 30 aprile domanda di iscrizione alle “liste elettorali aggiunte” presso l’Ufficio elettorale di via Santi, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, al giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Per poterlo fare devono essere in possesso dei requisiti di maggiore età, residenza nel Comune di Modena e godimento del diritto di voto, sia in Italia sia nello Stato di origine.

La domanda può essere presentata consegnando il modello di domanda scaricabile dalla sezione avvisi sul sito istituzionale (www.comune.modena.it), compilato, sottoscritto e corredato da fotocopia del documento di identità personalmente all’Ufficio elettorale in via Santi 40 oppure inviandolo all’indirizzo Pec elettorale@cert.comune.modena.it, o ancora tramite l’area riservata del portale Anpr raggiungibile dal sito ministeriale (www.anagrafenazionale.interno.it).

L’Ufficio elettorale, verificati i requisiti di ammissibilità, procederà all’iscrizione del cittadino richiedente nelle apposite “liste elettorali aggiunte”. Il nuovo iscritto sarà invitato tramite lettera a ritirare la tessera elettorale. L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d’ufficio nei casi previsti.

Al momento del voto. Come per tutti gli elettori, è necessario esibire, al presidente del seggio, la tessera elettorale e un proprio documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto).

SE I CANDIDATI SONO “TRASPARENTI”

Per partiti, movimenti o liste obbligo di pubblicazione sul proprio sito e di trasmissione al Comune entro il 27 maggio di curricula e certificati penali

La legge di riferimento, la numero 3 del 2019, è conosciuta come “elezioni trasparenti” e prevede una serie di obblighi per partiti, movimenti e candidati che verranno applicati anche in occasione della tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno sia per le Europee sia per le Comunali.

La legge, infatti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1 comma 14 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, stabilisce l’obbligo per ciascuna lista o candidato a essa collegato, oltre che per ciascun partito o movimento politico o lista civica che presenti candidati, di pubblicare sul proprio sito il curriculum vitae fornito dai propri candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. L’obbligo di pubblicazione sul proprio sito deve essere adempiuto entro domenica 26 maggio 2024 e il certificato del casellario giudiziale deve essere stato rilasciato non oltre 90 giorni prima della data della consultazione elettorale.

Ogni partito, movimento o lista è tenuto a trasmettere tale documentazione entro lunedì 27 maggio anche al Comune di Modena (tramite email all’indirizzo Pec elettorale@cert.comune.modena.it), che provvederà a sua volta a pubblicarla a partire dal 2 giugno anche sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it) nella sezione dedicata alle elezioni.