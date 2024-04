La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano e un cittadino tunisino per il reato di truffa online in concorso, consumata in rete.

Gli indagati avevano pubblicato su una nota piattaforma on line un annuncio per la vendita di un trattore agricolo al prezzo di 2.000 euro. Contrattato il prezzo con l’acquirente, in modo da indurla in errore sulla serietà della proposta commerciale, si erano fatti inviare la somma di 400 euro a titolo di acconto, rendendosi successivamente irreperibili.

Le attività di indagine avviate dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. di Mirandola, a seguito di denuncia formalizzata dalla vittima, hanno permesso di risalire all’identità dei due indagati.