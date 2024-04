Si terrà domani sera, venerdì 19 aprile, nella suggestiva cornice dell’Auditorium “Spira Mirabilis” di Formigine il concerto tributo a Fabrizio de Andrè della band “Amistade”.

L’ingresso è libero, ma eventuali offerte raccolte verranno destinate ad Aseop Odv, Associazione che da oltre trent’anni supporta le famiglie del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena, con particolare riferimento alla realizzazione della Seconda Casa di Fausta, struttura di accoglienza situata a Baggiovara e che sarà dedicata all’ospitalità gratuita dei pazienti che da ogni parte della Regione e del Paese raggiungono le strutture ospedaliere modenesi per motivi di cura.

L’organizzazione della serata è stata resa possibile dal Gruppo Solidarietà di Tetrapak, che dichiara: “L’Associazione Gruppo di Solidarietà Tetra Pak, sulle note del cantautore e poeta Fabrizio De Andre’, sostiene Aseop nella sua instancabile opera di supporto ai malati ed alle loro famiglie.

Così come le note di una canzone formano una meravigliosa melodia, i nostri iscritti ed iscritte, col loro contributo mensile, dimostrano quanto lo sforzo delle persone singole possa portare ad un bellissimo risultato: il concerto benefico a favore della Seconda Casa di Fausta”

“Ringraziamo di cuore , l’Associazione Gruppo Solidarietà Tetrapak APS, per essere sempre vicini ai nostri progetti associativi a sostegno dei piccoli pazienti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica e delle loro famiglie”, aggiunge il Presidente di Aseop Odv, Erio Bagni, “Inoltre, i nostri più sentiti ringraziamenti vanno all’amministrazione comunale di Formigine, per l’estrema disponibilità mostrata a supporto di questa iniziativa, e, naturalmente, al gruppo Amistade che con entusiasmo ci ha coinvolti in questa serata che dimostra, ancora una volta, come buona musica e solidarietà possano camminare fianco a fianco, coinvolgendo un numero davvero notevole di partecipanti”.

I posti disponibili all’Auditorium Spira Mirabili sono esauriti, ma per informazioni è possibile contattare la Segreteria di Aseop ai recapiti: 059 4224412 – 371 3024810 – info@aseop.it

AMISTADE:

Amistade è un gruppo tributo a Fabrizio De André. Il progetto nasce a Modena nel 2022 per riproporre la discografia del cantautore genovese riscoprendo le sonorità, i ritmi e i dialetti che colorano la sua opera. La scelta degli arrangiamenti riflette le personalità ed i punti di forza dei membri del gruppo, senza tradire lo spirito di De André.

Il nome deriva dal titolo del brano Disamistade, in dialetto sardo inimicizia, vendetta di sangue, declinato al suo opposto: Amistade, amicizia.

Nove artisti e amici convinti sostenitori del messaggio cantato da Faber di umanità e attenzione nei confronti degli ultimi; messaggio che vogliono ricordare e far conoscere interpretando la musica del grande cantautore.