Nei primi tre mesi di Città 30 (15 gennaio – 14 aprile 2024), sulle strade urbane di Bologna si sono verificati in totale 626 incidenti, di cui 1 mortale, 426 incidenti con feriti (che hanno provocato 527 persone ferite), 4 con feriti in prognosi riservata e 195 incidenti senza feriti.

Nelle stesse settimane dell’anno scorso (16 gennaio – 16 aprile 2023) gli incidenti erano stati in totale 732, di cui 3 mortali, 492 incidenti con feriti (che avevano provocato 603 persone ferite), 2 con feriti in prognosi riservata e 235 senza feriti.

In termini percentuali si tratta quindi di un calo del 14,5% degli incidenti totali, -13,4% di incidenti con feriti, -12,6% persone ferite (che corrisponde a 76 persone in meno rispetto allo scorso anno), -17% di incidenti senza feriti, due incidenti mortali in meno (1 nel 2024 mentre erano stati 3 nel 2023) e 2 incidenti con feriti in prognosi riservata in più (4 nel 2024, 2 nel 2023). Il calo di pedoni coinvolti in incidenti è del 14,7% (102 erano quelli coinvolti nel 2023, 87 nel 2024).