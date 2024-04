Oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica ed eseguito dai Carabinieri il 16 aprile 2024 nei confronti dei quattro uomini di origini pakistane indagati per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.

Gli stessi, come noto, il 7 aprile, con l’utilizzo di bastoni e machete, avevano aggredito – per aver invitato alla festa del Ramadan individui a loro sgraditi – due loro connazionali arrecando, in particolare in uno dei due, gravi lesioni in regioni corporali vitali e compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne il decesso.

All’esito dell’udienza il Giudice, concordando sulla qualificazione giuridica del delitto, sui gravi indizi di colpevolezza assunti dalla Procura e sul concreto pericolo di fuga, ha disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.