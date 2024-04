Prosegue in provincia di Modena la tournée di Matteo Croce che sabato 20 aprile alle 21:30 presso Enoteca Shebeen (via la Rocca, 21 a San Michele – Sassuolo) presenterà al pubblico il suo nuovo spettacolo musicale “Vita Gitana”.

Cantautore, chitarrista e artista di strada. Dopo due anni di esperienze tra Italia, Francia e Portogallo, Matteo riprende in mano il progetto solista con l’idea di portare le sue nuove canzoni in giro per l’Italia con “Vita Gitana”, un tour ibrido di musica di strada e live nei locali.

Nel suo spettacolo presenterà brani inediti e riadattamenti di canzoni del cantautorato italiano e inglese, interpretati con voce e chitarra.

Le sue canzoni sono un viaggio alla scoperta di se stessi, per fare della musica una cura. Alcuni dei brani presenti nello spettacolo “I matti”, che tratta il tema della salute mentale; “Soldato” brano pacifista prodotto insieme alla band italo-libanese Kabila; “La nave”, ballata folk/rock di critica al disimpegno politico.

L’evento è gratuito, fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni +39 346 3769895