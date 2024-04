Un percorso partecipativo per condividere idee e far emergere proposte progettuali per il riuso dell’immobile in via Campania, a Montale, confiscato alla mafia e attualmente oggetto di riqualificazione.

È questo il focus del progetto “Libera le idee”, con il quale l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l’Associazione Libera Emilia-Romagna APS e Cooperare con Libera Terra, ha aderito al bando Partecipazione 2023 della Regione Emilia-Romagna e che sarà presentato alla comunità sabato 20 aprile alle 16 presso la biblioteca comunale Lori di Montale.

Quale destinazione d’uso sociale per il bene confiscato di Montale? Questa domanda dà origine a un importante momento di democrazia partecipativa che vedrà il coinvolgimento di associazioni del territorio, scuole, cittadini, sindacati, enti pubblici e privati, con l’obiettivo di formulare entro il 2024 un progetto condiviso e partecipato di riutilizzo dell’edificio confiscato.

Durante l’incontro di presentazione, ad ingresso libero e gratuito, sarà possibile fare domande, approfondire aspetti specifici e strutturare insieme i passi successivi del percorso, e al termine del pomeriggio verrà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo.