Sabato 20 aprile si svolgerà a Formigine un grande evento dedicato al tema della Pace; alle ore 16 partirà da P.zza dell’Annunciata (a fianco del centro storico) un corteo diretto al Parco di Villa Gandini sorreggendo una maxi bandiera arcobaleno della Pace di 200 metri quadrati! Serviranno circa 60 persone per portare la maxi bandiera e per percorrere tutto il tragitto. L’iniziativa, promossa da Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche di Formigine, vuole essere un momento unificante e aperta all’adesione di tutti a partire dalla candidata sindaca del centrosinistra Elisa Parenti che ha già assicurato la propria partecipazione.

Una iniziativa che arriva non casualmente in un momento di grande preoccupazione per la Pace nel Mondo, i tragici conflitti in Medio Oriente e in Ucraina sono solo la punta di un iceberg che vede decine di conflitti armati nel Mondo.

All’iniziativa sono invitate tutte le Associazioni del territorio, le forze sindacali, i gruppi giovanili, scout, e tutte le persone che vorranno portare assieme a noi la Pace per le strade di Formigine.

A seguire al parco di Villa Gandini verrà presentata la lista dei candidati di AVS Formigine con un evento che unirà musica e letture sui temi cari al nostro programma elettorale, Ambiente, Pace, Transizione Ecologica, Diritti, Scuola, Lavoro, Agricoltura biologica, Politiche Sociali, Nuovi Cittadini, ecc.

La parte musicale verrà curata da Annalisa Palmieri, cantante e musicista, che assieme ad altri due musicisti del suo gruppo alternerà pezzi musicali alle letture.

Verranno così svelati i nomi dei 24 candidati di Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche di Formigine alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

(Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche Formigine)