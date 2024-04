Martedì 23 aprile 2024, in occasione del Santo Patrono di Rio Saliceto, in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta, sarà attivato un turno straordinario di guardia medica dalle ore 8 alle ore 20. Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 0522 29 00 01.