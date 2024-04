Giochi da tavolo e d’autore, giochi d’amore, giochi di specchi e di numeri: i weekend di aprile sono ricchi di sorprese, a partire dal curioso repertorio proposto dal primo concerto in programma: una suite di G. Ph. Telemann ispirata al capolavoro di J. Swift con tanto di Ciaccona e Giga dei Lillipuziani e una composizione di Mozart, o per lo meno a lui attribuita, che potremmo ben catalogare tra i “Giochi da tavolo” e che richiede la collaborazione del pubblico.

I volontari dovranno lanciare i dadi per poter confezionare un minuetto, definendo l’ordine di successione di una serie di battute, opportunamente numerate. E le sorprese riguardano anche i luoghi ove si svolgono gli appuntamenti e per i quali consigliamo una sosta prima degli eventi musicali: il giardino all’inglese di Villa Malaspina a Gualtieri e la Pieve di Trebbio, nel cuore del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina con una vista mozzafiato sugli speroni rocciosi comunemente chiamati “Sassi”, tre guglie in arenaria, derivati da stratificazioni più resistenti all’erosione originatesi nell’oligocene.

Domenica 21 aprile 2024