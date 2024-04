Ampie schiarite al mattino soprattutto sulle pianure emiliane, nuvolosità variabile sulle rimanenti aree. Dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità con precipitazioni che dai rilievi tenderanno ad estendersi alle pianure, in particolare centro-occidentali. Nevicate inizialmente intorno a 1.200/1.300 metri ma con quota in calo localmente fino a 800/900 metri in serata.

Temperature minime in diminuzione comprese tra i 5 gradi delle pianure più interne ed i 7/9 gradi della fascia costiera. Possibili valori inferiori di qualche grado nelle aree extraurbane. Massime in calo sul settore occidentale, comprese tra 14 e 16 gradi. Venti inizialmente moderati da nord-est lungo la costa ed in mare aperto e deboli dai quadranti occidentali sulle rimanenti aree. Nel corso della giornata tendenza a disporsi ovunque intorno ad est. Mare inizialmente mosso, tendente a divenire poco mosso nel corso della giornata.

(Arpae)