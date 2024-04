Un anziano 82enne di Loiano ha perso la vita questa mattina a Monzuno in località Molino del Pero. Pare che l’uomo fosse andato a pescare quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato in acqua senza riuscire a risalire. Sul posto i Vigili del fuoco dai distaccamenti di Pianoro e Monzuno e l’elicottero, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118. Quando l’anziano è stato ritrovato, per lui non c’è stato nulla da fare.