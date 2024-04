Essere spettatori immersi completamente nell’iconica baleniera di Moby Dick, ma anche laboratori specifici e un cinema gonfiabile in grado di regalare momenti di grande divertimento. I bambini delle scuole di infanzia saranno al centro di Ennesimo Film Festival, la kermesse di Fiorano Modenese dedicata ai cortometraggi che si terrà dal 28 aprile al 5 maggio. Anche per quest’anno, la manifestazione fioranese, giunta alla nona edizione, dedica ampio spazio ai bambini e alle loro famiglie, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo del cinema proponendo attività inedite.

La stiva di una nave approda sul palco del Teatro Astoria, la magia del teatro, dove tutto è possibile. Una piccola installazione e gli oggetti di scena che diventano espedienti narrativi per evocare grandi racconti. Tutto rubato da Melville, per pochi minuti. Come se si fosse nella stiva di una baleniera. Una sorta di viaggio in mare a cura di Roberto Abbiati, che reinterpreta liberamente Moby Dick di Herman Melville regalando un’esperienza più unica che rara. La produzione è a cura del Teatro de Gli Incamminati.

È già possibile prenotarsi ai quattro appuntamenti gratuiti di “Una tazza di mare in tempesta” sulla piattaforma digitale EventBrite (https://www.eventbrite.it/o/ennesimo-film-festival-80148750263). Le quattro repliche si terranno domenica 29 aprile alle ore 16, 17, 18 e 21.

Tra il 4 e il 5 maggio torna il “Gonfialone”, una struttura gonfiabile ma in tutto e per tutto identica a una sala da proiezione, con trenta sedute, uno schermo e pareti oscurate all’interno. Una sorta di luogo magico in cui i più piccoli potranno viaggiare lontano grazie a una Selezione ideata appositamente per loro. Attivo sia sabato 4 maggio che domenica 5, il Gonfialone sarà pronto ad accogliere i bambini in entrambe le giornate, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Previsti anche tre laboratori l’1, il 4 e il 5 maggio presso la Ludoteca Barone Rosso di Fiorano Modenese: dalle 15.30 alle 18.30 gli educatori di Ennesimo giocheranno insieme ai più piccoli per fare muovere ai bambini i “Primi Passi” nel mondo del cinema. L’ingresso, tanto per il Gonfialone quanto per i tre laboratori, è gratuito. Non è richiesta la prenotazione.

«Si tratta di tre iniziative – spiega il direttore artistico di Ennesimo Film Festival, Federico Ferrari – che hanno come obiettivo primario quello di incuriosire i più piccoli e avvicinarli, anche e soprattutto con iniziative inedite e divertenti, al mondo del cinema. Questi progetti sono legati a quanto facciamo nel corso del periodo scolastico da otto anni a questa parte: con Ennesimo Academy abbiamo finora coinvolto oltre diecimila giovani studenti, provando a creare un legame con i prodotti audiovisivi che vediamo sui grandi e sui piccoli schermi. Negli scorsi anni la risposta da parte della comunità è stata particolarmente positiva, e quest’anno abbiamo deciso di ampliare l’offerta con la rivisitazione della baleniera di Moby Dick a cura di Roberto Abbiati».