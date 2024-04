Tempo perturbato con piogge estese e persistenti, specie sulle province occidentali, in graduale esaurimento dalla sera sui settori centro/orientali. Le precipitazioni saranno nevose sulla dorsale appenninica a quote superiori ai 700/800 metri sui rilievi occidentali, 1000 metri su quelli centrali e 1300 metri su quelli orientali. Temperature minime in lieve aumento tra 7 e 10 gradi; massime in diminuzione tra 8 e 11 gradi dell’Emilia, attorno a 13 gradi della Romagna. Venti deboli-moderati da est/nord est, tendenti a ruotare e a disporsi da ovest nel corso della sera/notte. Mare da mosso a molto mosso.

(Arpae)