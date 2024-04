Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno attuato una serie di servizi di natura preventiva di polizia giudiziaria, finalizzati a garantire il più ampio rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ovvero a contrastare l’uso e lo spaccio di droga, nonché ad affermare l’osservanza delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria.

A Modena, il Nucleo Operativo e Radiomobile ha constatato che un cittadino marocchino di 21 anni, detenuto agli arresti domiciliari dal febbraio 2023 per reati in materia di sostanze stupefacenti, non era presente nella propria abitazione. Presentatosi in caserma qualche ora dopo, il predetto non ha giustificato il suo allontanamento dal domicilio, pertanto è stato arrestato per evasione. Verrà giudicato con rito direttissimo.

I Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso hanno altresì eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, nei confronti di un cittadino di origini albanesi, di 33 anni, che deve espiare una pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione, per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Modena tra il 2018 e il 2019. La persona è stata condotta in carcere.

A Maranello, l’Arma locale, durante un controllo stradale, ha rinvenuto circa 5 grammi di hashish in possesso di un giovane di 24 anni, che li deteneva per uso personale. L’interessato veniva così segnalato alla Prefettura di Modena e lo stupefacente posto in sequestro.

A Pavullo nel Frignano, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono invece intervenuti in quel centro abitato, dove un utente del traffico, in evidente stato di alterazione da alcolici, aveva provocato un incidente stradale senza feriti. L’uomo, 39enne origini moldave, sottoposto alla prova dell’etilometro, ha evidenziato un tasso alcolemico di livello tale da imporre il ritiro della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica.