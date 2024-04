All’ora di pranzo al Mapei Stadium è andata in scena praticamente una sola squadra e non di certo quella di casa a giudicare non solo dal risultato finale. La partita ha fatto registrare la sua prima rete già al minuto 11 quando su assist di Oudin con un cross Gendrey di testa insacca.

Sassuolo 0 – Lecce 1

Nemmeno il tempo di riorganizzare le idee e quattro minuti dopo Consigli deve raccogliere nuovamente la palla infondo alla rete, questa volta è stato il destro di Dorgu a fare male ai padroni di casa.

Sassuolo 0 – Lecce 2

Nonostante il pesante doppio svantaggio la squadra di Ballardini non sembra riuscire a rispondere e si arriva così alla fine del primo tempo. Nella ripresa è sempre il Lecce non solo a gestire tranquillamente il vantaggio ma sembrare non essere pago del risultato e al minuto 61 arriva anche la terza rete firmata Piccoli.

Sassuolo – Lecce 3

La matematica non lo dice ancora ma le speranze di restare nella massima serie sono davvero ridotte al minimo considerando che, quello contro il Lecce è stato l’ennesimo scontro diretto perso o quanto meno senza bottino pieno. Il calendario vedrà ora i neroverdi in trasferta a Firenze il prossimo turno e poi la corazzata Inter di nuovo qui a Reggio Emilia.