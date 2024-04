Momento di festa e commozione domenica mattina per la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo mezzo Berlingo allestito per trasporti sociali e disabili. Il nuovo veicolo è stato dedicato ad uno storico amico e volontario della Croce Verde, Giuseppe Gaspari, scomparso nel 2022. Un momento molto toccante è stato l’intervento di Caterina, moglie di Giuseppe, che ha trasmesso davvero grande emozione, ma anche orgoglio per il servizio che prestano, ai tanti volontari presenti.

Afferma il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini: “Siamo contenti e orgogliosi di aver festeggiato e inaugurato il nuovo mezzo in memoria di Giuseppe insieme a sua moglie Caterina. È stato molto emozionante per tutti, Giuseppe per noi era veramente un grande amico. Voglio ringraziare i tanti volontari e collaboratori presenti che sono ogni giorno la forza meravigliosa della nostra stupenda Croce Verde”.