Sono stati eletti questa mattina al Palazzo della Cooperazione di Bologna i tre vicepresidenti di Confcooperative Emilia Romagna: si tratta di Elisa Cugini, Luca Dal Pozzo e Roberto Savini, che vanno ad affiancare il presidente Francesco Milza, riconfermato per il terzo mandato nel corso dell’assemblea regionale dell’8 aprile scorso. L’elezione dei tre vicepresidenti regionali (avvenuta all’unanimità) si è tenuta in occasione del consiglio regionale dell’Associazione, riunitosi per la prima volta nella composizione rinnovata di recente, con oltre un terzo dei consiglieri di prima nomina.

I tre nuovi vicepresidenti di Confcooperative Emilia Romagna sono di diretta espressione dei territori e dei settori.

Elisa Cugini è stata eletta il 4 marzo scorso nuova presidente di Confcooperative Parma. Imprenditrice agricola, è presidente della Latteria Sociale La Mezzanese di Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, caseificio cooperativo specializzato nella produzione di Parmigiano Reggiano.

Luca Dal Pozzo, referente per il territorio imolese di Confcooperative Terre d’Emilia, è presidente del Gruppo cooperativo sociale Solco Civitas di Imola, presente in tutto il territorio metropolitano di Bologna nei servizi socio-sanitari e di inserimento lavorativo.

Roberto Savini è presidente nazionale e regionale di Confcooperative Consumo e Utenza (Federazione che riunisce le cooperative di consumo, distribuzione, utenza, assicurazione e mutue sanitarie), oltre che vicepresidente di Confcooperative Romagna. È presidente del Gruppo cooperativo Cofra di Faenza che gestisce numerosi punti vendita della distribuzione organizzata nel territorio ravennate.

Insieme ai vicepresidenti regionali, questa mattina si è provveduto anche all’elezione del nuovo consiglio di presidenza di Confcooperative Emilia Romagna che sarà composto dai seguenti componenti: Francesco Milza (presidente), Cristina Bazzini (Parma), Matteo Caramaschi (presidente Confcooperative Terre d’Emilia), Elisa Cugini (presidente Confcooperative Parma), Carlo Dalmonte (Romagna), Luca Dal Pozzo (Terre d’Emilia), Patrizia Fantuzzi (Terre d’Emilia), Valerio Giorgis (Romagna), Vanni Girotti (Terre d’Emilia), Michele Mangolini (presidente Confcooperative Ferrara), Ireneo Maruccia (Terre d’Emilia), Daniel Negri (presidente Confcooperative Piacenza), Mauro Neri (presidente Confcooperative Romagna), Mirella Paglierani (Romagna), Daniele Ravaglia (Terre d’Emilia). A questi si aggiungono i presidenti delle sette Federazioni regionali di settore e, come invitati permanenti, i due rappresentanti della Commissione Dirigenti Cooperatrici e dei Giovani Imprenditori Cooperativi.

“Completiamo con queste nomine l’assetto degli organi – ha commentato il presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza – dopo una grande partecipazione all’assemblea regionale che ha rappresentato uno straordinario momento di democrazia interna. L’elezione dei tre vicepresidenti regionali, che ringrazio per la disponibilità, esprime il forte radicamento e la capillarità della nostra Associazione in tutta la regione tramite le Unioni territoriali, insieme alla rappresentanza di settori fondamentali per il sistema economico e sociale emiliano-romagnolo”.