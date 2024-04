Nei giorni scorsi una pattuglia di Polizia Locale delle Terre di Castelli, impegnata in un servizio di controllo del territorio in via Nazario Sauro a Vignola, ha proceduto al controllo di un autoveicolo marca Land Rover modello Range Rover Sport. Dal controllo è emerso che il conducente, un 34enne residente a Savignano sul Panaro, stava circolando con veicolo con targa albanese, immatricolato quindi in uno stato extra unione doganale.

Lo stesso, non proprietario del veicolo, aveva proceduto all’iscrizione al REVE (Registro Pubblico dei Veicoli Esteri), regolarizzando in questo modo la posizione del veicolo, disciplinata dal Codice della Strada, ma aveva omesso di pagare gli oneri doganali previsti.

Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo per violazione delle norme poste in essere a salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione Europea, così come previsto dalla normativa di riferimento denominata T.U.L.D. (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) e relativo Regolamento Delegato, una volta accertato che non erano stati rispettati i criteri della temporanea importazione dato che il proprietario si trovava al di fuori dell’Unione doganale dell’Unione Europea.

Il veicolo, una volta posto in sequestro, è stato messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Campogalliano per i successivi adempimenti di competenza.