In occasione delle prossime elezioni europee e comunali, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, l’Ufficio elettorale del Comune osserverà alcuni orari speciali per consentire ai cittadini di risolvere eventuali problematiche relative ai documenti personali da presentare, tessera elettorale e carta d’identità.

Tutti gli elettori sono invitati a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di eventualmente richiedere il rilascio di un duplicato al più presto. Se la tessera elettorale non è più utilizzabile per l’esaurimento degli spazi, ne va chiesto il rinnovo al Comune. È importante evitare di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Per queste richieste, o per altre informazioni sul tema elettorale, è possibile rivolgersi all’Ufficio elettorale, al piano terra del municipio, piazza Vittorio Emanuele II, n.1 oppure ai recapiti 059899405, 059899415, 059899406 e facile@comune.campogalliano.mo.it

Oltre a quelle ordinarie, con le consuete modalità, nel periodo pre-elettorale sono previste le seguenti aperture straordinarie, senza necessità di appuntamento, per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle candidature:

Sabato 27 aprile, dalle 9 alle 12

Domenica 28 aprile, dalle 9 alle 12

Lunedì 29 aprile, dalle 14.30 alle 18

Martedì 30 aprile, dalle 8 alle 20

Mercoledì 1° maggio, dalle 8 alle 20

Martedì 7 maggio, dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 8 maggio, dalle 14.30 alle 17.30

Giovedì 9 maggio, dalle 14.30 alle 17.30

Venerdì 10 maggio, dalle 8 alle 20

Sabato 11 maggio, dalle 8 alle 12

Inoltre l’Ufficio resterà aperto per tutta la durata delle votazioni, ossia:

Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23

Domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23