I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, in occasione del 25 aprile, hanno rafforzato i controlli del territorio per garantire una festività in sicurezza ai cittadini che hanno deciso di trascorrere l’anniversario della liberazione in città o fuori porta, come da tradizione.

Per questo motivo, numerosi Carabinieri sono impiegati a vigilare le principali piazze cittadine e i monumenti storici adiacenti, le arterie stradali maggiormente transitate dagli automobilisti in viaggio e i parchi pubblici, per verificare il rispetto dell’ambiente, soprattutto in occasione dei consueti pic-nic.

Nella circostanza è utile ricordare alcuni consigli per evitare l’innesco degli incendi, seguendo semplici regole, tra cui: evitare di gettare mozziconi di sigarette ancora accesi o materiali incandescenti derivanti da precedente combustione; non accendere i fuochi in prossimità di aree boschive, specialmente in giornate ventose; rispettare le norme di abbruciamento dei residui vegetali o di accensione di barbecue, seguendo le opportune precauzioni.