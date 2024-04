Dal West End di Londra, la produzione teatrale originale è finalmente arrivata in Italia: The Blues Brothers Approved, la più grande e famosa produzione teatrale dei Blues Brothers al mondo, approvata da Dan Aykroyd e Judith Belushi andrà in scena il 27 aprile 2024 (ore 21) al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

The Blues Brothers Approved è un richiamo alle radici, a quella casa del cuore che è il palcoscenico, dove Jake ed Elwood Blues portano in scena una tempesta di energia con nuove scenografie, una band di sette elementi, e le incantevoli Bluettes, che con le loro voci potenti regaleranno emozioni indimenticabili con una scaletta che sarà un’ode ai grandi classici: Everybody, Shake Ya Tail Feather, Sweet Home Chicago, Think, Respect, Gimme Some Loving, etc…

