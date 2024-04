Il concerto del primo maggio è una tradizione italiana che celebra la Giornata Internazionale dei lavoratori. Quest’anno, per la prima volta, l’evento arriva anche a Formigine, con un pomeriggio di festa in programma proprio mercoledì primo maggio presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25).

A partire dalle ore 15, apriranno il concerto i djs dell’Emilia Soul Lovers. A seguire, saliranno sul palco i Manleva, duo elettro-pop bolognese, e gli Statuto, band con una fortunata carriera di oltre 40 anni all’insegna del modernismo, della cultura mod e dello ska.

A metà concerto interverrà l’attore, scrittore e drammaturgo Ascanio Celestini con un monologo sul tema del lavoro.

Dopo questo intervento sarà il turno dei Meganoidi, celebre gruppo musicale italiano nato con grandi influenze punk e poi evoluto in uno stile post-rock più lento e fluido. Chiuderanno il concerto gli Emilia Soul Lovers, che torneranno sul palco con un’ultima esibizione. Lo spettacolo terminerà intorno alle ore 19.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Arci provinciale. Presenta Rita di Radio Stella.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.