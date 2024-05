Anche quest’anno il Lions Club Sassuolo ha portato a termine l’attività di informazione sulla prevenzione dei tumori, effettuato in collaborazione con le scuole superiori della città. Il progetto, denominato Progetto Martina, viene sviluppato da alcuni anni su tutto il territorio nazionale e sono migliaia i ragazzi che vi hanno preso parte.

Due gli Istituti di Sassuolo che hanno aderito: IIT Elsa Morante e Liceo Formiggini, sede di Sassuolo e distaccamento di Palagano.

I ragazzi dell’Elsa Morante hanno hanno avuto l’incontro con i medici/soci del club nel mese di febbraio mentre quelli del Liceo Formiggini in questi giorni.

Sono stati più di 200 i giovani delle due scuole che hanno avuto modo di informarsi sui corretti stili di vita e sui comportamenti da tenere per prevenire l’insorgere della malattia che proprio alla loro età può iniziare a svilupparsi per manifestarsi in età adulta.

Il prossimo anno si spera di potere allargare l’attività anche alle altre scuole che quest’anno, per mancanza di tempo, non hanno potuto essere incluse.