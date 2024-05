Sabato 4 maggio, alle 11:30 presso i Magazzini San Pietro in via San Pietro 12 a Formigine, presentazione della Lista Civica “Insieme per Formigine” appoggiata da Azione, Associazione Socialista Liberale e Partito Repubblicano. La lista sostiene la candidatura di Simona Sarracino.

Presenti le candidate e i candidati della lista; Simona Sarracino, candidata a sindaca di Formigine; l’on. Matteo Ricchetti, capogruppo di Azione alla Camera dei Deputati, Paolo Zanca, commissario provinciale di Azione Modena ed esponenti del Partito Socialista e Partito Repubblicano.