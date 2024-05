A maggio il centro di Soliera si appresta a vivere quattro domeniche speciali, ognuna con un proprio filo conduttore: il cibo, la musica e il vintage, i fiori e i giochi. Dalle 10 di mattina alle 19 piazza fratelli sassi e il centro storico si animano ogni domenica con un piccolo e ricercato mercato, una serie di eventi, animazioni e laboratori, in collaborazione con le attività commerciali locali e le associazioni solieresi.

Si comincia domenica 5 maggio con una giornata all’insegna dei gusti e dei sapori. Gli stand gastronomici esporranno, venderanno e faranno assaggiare il meglio delle produzioni locali, offrendo un percorso di conoscenza e di esplorazione alla scoperta del meglio che il panorama enogastronomico dell’Emilia Romagna sa offrire. In programma dalle 16 alle 18 lo show cooking dello chef Daniele Reponi, noto come il “re del panino” grazie alla sua partecipazione a “La prova del cuoco” e al suo format “L’Italia in un panino”. Alle 18 il concerto in piazza Sassi della Bruno Lugli Orchestra, un super ensemble di 35 elementi che proporrà un repertorio disco dance tutto da ballare.

Per tutto il giorno saranno presenti gli esperti del Matraccio, ovvero l’albo assaggiatori di Nocino Tipico di Modena, mentre dalle 15 alle 17, nel cortile del Castello Campori, l’associazione Natalia Ginzburg di Soliera e il Centro Studi Storici solieresi propongono l’iniziativa “Sapori di famiglia”, chiedendo ai cittadini di condividere una propria ricetta tramandata nel tempo. I punti ristorazione, oltre al Cafè Amarcode e a Il Merlo, assicureranno borlenghi tradizionali a cura di Auser Soliera, piadine farcite, a cura della parrocchia, arrosticini e patate fritte a cura del bar Roma.

Sempre nel pomeriggio, a partire dalle 16.15, via Nenni si animerà per lo Steam Day, ovvero laboratori scientifici open air rivolti in particolare ai ragazzi e alle ragazze. Alle 17.45, presso il Mulino di via Grandi 204, è in programma un Science Show, uno spettacolo con getti d’aria e curiosi esperimenti, adatto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, per un’iniziativa a cura della Fondazione Campori.

Le domeniche di maggio a Soliera, promosse dal Comune di Soliera e organizzate da SGP Grandi Eventi, proseguiranno domenica 12 maggio quando gli appassionati degli anni 70/80 potranno trovare tutto ciò che ha caratterizzato quegli anni, dagli abiti vintage e vecchi vinili, oltre alle curiosità del mercato hand made. La giornata sarà accompagnata da dj set, buskers e artisti di strada. Domenica 19 maggio Il centro di Soliera si colorerà di tutte le fioriture primaverili, con l’esposizione di vivaisti specializzati, installazioni, laboratori di fiori di carta, mercato creativo e una mostra pittorica a tema, mentre il 26 maggio i giochi di una volta fatti di legno faranno ritrovare il piacere di stare insieme.

Ingresso libero.