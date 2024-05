È stato pubblicato il bando dell’edizione 2024 di Ecosister Start Cup Emilia-Romagna, l’unica business plan competition regionale dedicata a idee d’impresa provenienti dal mondo della ricerca, per il secondo anno integrata con Ecosister, il progetto finanziato dal PNRR per guidare la transizione ecologica dell’Emilia-Romagna.

Ecosister & Start Cup Emilia-Romagna è la business plan competition dei Centri di ricerca e delle Università dell’Emilia-Romagna e ha lo scopo di favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo.

Affiliata al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, è gestita e coordinata da ART-ER | Attrattività Ricerca Territorio ed è cofinanziata dai fondi europei della Regione Emilia-Romagna. Partner della Ecosister & Start Cup sono le Università e i Centri di Ricerca con sede in regione, le associazioni confindustriali, incubatori e acceleratori dell’Emilia-Romagna e i laboratori della Rete Alta Tecnologia.

Una competizione che negli anni ha permesso ai progetti di ricerca e alle idee innovative nate in ambito accademico, di diventare imprese in settori d’avanguardia e portare sul mercato prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico.

Il percorso integrato Ecosister & Start Cup Emilia-Romagna offre ai team selezionati un supporto di approfondimento sull’idea imprenditoriale e formazione per lo sviluppo del proprio business, l’accesso al mercato e la presentazione del proprio progetto a potenziali investitori e clienti industriali.

Il bando è rivolto a soggetti con idee d’impresa che propongano prodotti, servizi o soluzioni organizzative innovativi, basati sull’impiego di nuove tecnologie e su competenze di alto profilo.

Si rivolge in particolare a idee imprenditoriali nei settori Life Science-Med Tech, Industrial, CleanTech & Energy, ICT e grazie alla partnership con Ecosister particolare interesse è rivolto ai progetti che contribuiscono alla transizione ecologica.

Il percorso di accompagnamento, che si svolgerà da giugno a ottobre, prevede tre fasi. I primi 30 progetti ammessi avranno accesso ad una prima formazione e, dopo un’ulteriore selezione, 14 di questi avranno accesso alla seconda fase e quindi alla finale, il prossimo 24 ottobre a Bologna, durante la quale i team avranno la possibilità di presentare la propria idea attraverso un pitch davanti ad una platea di imprenditori, investitori, operatori a supporto del business e ai media

Per i migliori progetti sono previsti contributi in denaro da impiegare nella costituzione e nell’avvio dell’impresa e per sostenere i costi di partecipazione alla finale nazionale PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione.

Sono inoltre previste menzioni speciali che garantiscono l’accesso alla finale nazionale PNI nelle seguenti categorie: “Miglior progetto di impresa ad impatto sul climate change”; “Innovazione sociale”; “Imprenditorialità femminile”.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per partecipare alla competizione è necessario presentare la candidatura entro il giorno 14 maggio 2024 alle ore 17:00:00 (ora italiana) seguendo le istruzioni presenti sul sito del soggetto attuatore ART-ER al seguente link:

https://www.art-er.it/2024/04/bando-di-selezione-per-laccesso-al-percorso-di-supporto-integrato-ecosister-start-cup-emilia-romagna-per-progetti-imprenditoriali-innovativi/