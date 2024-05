Il noleggio a lungo termine di macchine usate sta vivendo un nuovo rinascimento negli ultimi anni. Privati e aziende hanno compreso la potenzialità e i benefici di questa innovativa forma di locazione.

Uno dei timori più grandi dell’intero settore automobilistico è legato alle vetture usate. Quest’ultime potrebbero trarre un vantaggio economico ma anche degli svantaggi molto più impattanti e preoccupanti (come ad esempio i problemi di cui non si potrebbe essere a conoscenza).

Questa paura però, scompare grazie alle garanzie delle società di autonoleggio (soprattutto quando si parla di affitti medio lunghi).

6 Modelli dei migliori Brand da valutare per il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine di auto usate garantisce dei vantaggi economici, personali e burocratici non indifferenti.

La prima convenienza di cui parleremo è l’estrema flessibilità nella selezione dei modelli delle case automobilistiche. Indipendentemente che si tratti di un privato oppure di un’azienda, è possibile identificare – secondo le proprie esigenze – il veicolo più appropriato per le proprie esigenze.

Fiat 500 ibrida

La versione Fiat 500 ibrida da 1.0 e da 70CV (modello Cult) è una delle più affittate. Il noleggio usato garantisce un aspetto ancora più conveniente: una rata del canone mensile ancora più bassa rispetto al prezzo “nuovo”.

La Fiat 500 ibrida si rivela un’ottima soluzione per chi circola spesso in città (grazie alle sue dimensioni ridotte e ai bassi consumi) e non vuole avere problemi legati agli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL per i veicoli più inquinanti).

Fiat Panda – 1.0 FireFly S&S Hybrid City Life

A primeggiare sul podio è ancora il brand italiano Fiat. La versione da 1.0 FireFly S&S ibrida e con allestimento City Life può rivelarsi un’ottima scelta e sorpresa per chi è alla ricerca di un veicolo dalle dimensioni contenute ma dal design innovativo.

La piacevole sorpresa (ma anche il punto di forza di questo Pandino) è alla guida. Lo sterzo è tarato ad HOC, è comoda e la posizione è alta al punto giusto tanto da avere la sicurezza adeguata in tutte le condizioni in cui ci si trova.

Jeep Renegade – 1.3 T4 190CV PHEV AT6 4xe Limited

Se sei alla ricerca di un’auto spaziosa, comoda e potente, allora la Jeep Renegade da 1.3 T4 con 190CV di potenza (il modello PHEV AT6 4xe Limited) è il veicolo che fa al caso tuo.

Un SUV senza eguali grazie alla sua meccanica 4X4 che garantisce agilità e scatti impressionati su strada. Un SUV che si rivela molto interessante sia per un privato ma anche per le aziende che vorrebbero noleggiare delle flotte di auto commerciali/finalizzate alle attività di impresa.

Jeep Compass 4xe – 1.3 Turbo T4 190CV PHEV AT6 4xe Limited

Una Jeep Compass 4xe con motore 1.3 Turbo T4 e 190 CV di potenza è considerevole sotto ogni aspetto: dalla meccanica all’estetica, dall’abitacolo alla guida su strada che rende la circolazione ancora più piacevole e sicura.

Stando a chi l’ha provata questa Jeep regala soddisfazioni in termini di dinamicità. La risposta dello sterzo e delle sospensioni sarebbe molto più gradevole rispetto a molte altre concorrenti. Un veicolo perfetto per chi cerca un SUV spazioso ma anche piacevole da poter guidare.

Audi A1 SPB – 25 1.0 TFSI 95CV Business

Se non vuoi rinunciare ad un’auto (anche se fosse a scopi aziendali) sportiva, dinamica ed elegante, potresti valutare la nuova generazione Audi A1. La versione Sportback da 1.0 TFSI da 95 CV (allestimento business) vanta di un’ottima accelerazione, una tenuta stabile ma allo stesso tempo anche consumi molto ridotti.

La strumentalizzazione a bordo è piacevole e dotata di ogni comfort: è possibile gestire la sezione multimediale e la navigazione grazie ai comandi sul PAD del volante in modo semplice e veloce.

A facilitarne l’utilizzo è la dotazione Virtual Cockpit, un quadro digitale da cui è possibile osservare i dettagli della vettura in modo molto chiaro.

BMW X6 – xDrive30d 48V Mild Hybrid 298CV Msport

Una delle vetture sportive veloci ed eleganti (perfette per un’attività di commercio) è la tedesca BMW X6 xDrive30d da 48V Mild Hybrid e 298 CV di potenza (in allestimento Msport).

Questo allestimento garantisce una eleganza e sportività senza termini di paragone: minigonne laterali M e finiture M High-gloss Shadowline, grandi aperture laterali contraddistinte da alcune superfici nere, oltre che una grembialatura anteriore dalla forma tridimensionale.

A rendere ancora più confortevole il suo utilizzo è il display Curved di BMW: 12,3” dietro al volante e uno schermo da 14,9” al centro dell’abitacolo (l’intero sistema di infotainment è controllabile tramite touch screen).

Tutti i validi motivi per noleggiare un’auto usata a lungo termine

Al di là dei modelli – consigliati qui sopra – che possono soddisfare le tue esigenze, il noleggio a lungo termine di auto usate garantisce dei vantaggi non indifferenti. Questo tipo di locazione ad esempio, ti assicura la possibilità di affittare un veicolo in ottime condizioni grazie alla garanzia delle società di autonoleggio che promettono flotte “pari al nuovo”.

Nonostante ciò è sempre prudente fare ulteriori controlli per evitare dei problemi in futuro. Tuttavia, ti suggeriamo di informarti sull’eventuale disponibilità e fornitura di un veicolo sostitutivo qualora dovessero sorgere dei problemi (di qualunque natura).

I contratti di noleggio a lungo termine prevedono un metodo di pagamento “all inclusive” che incorpora diversi servizi che normalmente dovresti pagare separatamente:

Assicurazione: La responsabilità civile automobilistica è obbligatoria e imposta dalla Legge, ma nei contratti di noleggio a lungo termine è inclusa nel pagamento mensile. Manutenzione: Tutti i controlli, sia ordinari che straordinari, sono compresi nel canone. Questo servizio è particolarmente importante poiché ti evita spese impreviste e potenzialmente costose. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): Anche questa imposta è inclusa nel canone. Di solito gli automobilisti la pagano quando registrano il veicolo presso il registro di immatricolazione. Soccorso stradale: Questo servizio è cruciale, considerando che gli imprevisti possono capitare in qualsiasi momento. Basta contattare il numero dedicato e fornire il numero di contratto di noleggio per ricevere assistenza. È importante verificare eventuali limitazioni territoriali, ad esempio per gli interventi all’estero.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di usufruire di veicoli nuovi e in generale senza limitazioni alla circolazione. Le concessionarie tendono ad offrire una vasta gamma di mezzi adeguati ad affrontare eventuali restrizioni legate all’inquinamento, oltre ad offrire opzioni elettriche o ibride.

Anche per il noleggio d’auto usate è possibile godere della formula “senza anticipo” che ti permette di poter accedere alla mobilità pur non dovendo dare nessun acconto monetario (evitando l’immobilizzazione del capitale o dei tuoi risparmi).

Infine ti suggeriamo di accertarti e consultare minuziosamente ogni condizione e clausola contrattuale che possa in futuro arrecare dei problemi o più semplicemente dei disguidi mai chiariti.