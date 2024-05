Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 40enne italiano gravemente indiziato di illecite sottrazioni su beni custoditi all’interno di autovetture, nella maggior parte dei casi in sosta in parcheggi di pertinenza di supermercati ubicati nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone, avvenute tra l’agosto 2022 e il giugno 2023.

Le indagini, condotte dall’Aliquota Operativa dei Carabinieri di Sassuolo e coordinate dalla Procura, basate anche su analisi delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di acquisire, a carico dell’indagato – sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Castelnuovo Rangone – gravi indizi di colpevolezza in ordine a 21 furti consumati e 2 tentati, operati con violenza sulle cose o adoperando talvolta artifici finalizzati a sorprendere le vittime, eludendone la sorveglianza, come il taglio dei pneumatici degli autoveicoli.