Nella mattinata di lunedì 29 aprile, personale della Squadra Mobile e della Squadra Volanti di Reggio Emilia, ha effettuato un servizio di polizia giudiziaria nella zona Industriale di Cavriago, a seguito di numerose segnalazioni di furti su autovetture e furgoni perpetrati in zona nelle ultime settimane.

Durante il servizio gli operatori notavano un’autovettura, la cui presenza era sospetta sia per l’orario che per le modalità di guida. Infatti, il conducente procedeva a velocità ridotta con brevi soste nei pressi di alcune autovetture. Per tale motivo, gli operatori procedevano al controllo dell’autovettura e dell’autista. Intimavano l’alt all’autovettura: il conducente inizialmente arrestava la marcia, per poi inserire la retromarcia al fine di darsi alla fuga. Tuttavia, un secondo equipaggio posto dietro l’autovettura d’interesse, rendeva vano il suo tentativo.

Durante il controllo gli operatori rinvenivano, sul lato anteriore passeggero, una busta di carta con all’interno un voluminoso involucro di forma parallelepipeda, all’interno del quale si rinveniva del materiale confezionato con cellophane, che da successiva analisi color test, reagiva come sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo complessivo di oltre 1 kg (1,08 kg). Nel portafoglio del nominato in oggetto veniva altresì rinvenuta la somma di denaro contante per un importo complessivo di euro 705,00.

Al termine degli accertamenti nei confronti del soggetto, un albanese di 38 anni con precedenti sempre in materia di sostanze stupefacente, gli operatori procedevano all’arresto per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanza stupefacente. Il 38enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza stupefacente rinvenuta, invece, è stata posta sotto sequestro.