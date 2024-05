Reggionarra 2024 (dal 24 al 26 maggio) scalda i motori e si appresta a riempire di storie ogni angolo di Reggio Emilia con i suoi 100 eventi in 31 luoghi. Il punto di riferimento per chi vuole studiare il programma è il sito internet www.reggionarra.it e anche le pagine social (facebook e instagram), ma è opportuno avere un quadro ben chiaro di date di inizio vendita biglietti e prenotazioni. Da lunedì 6 di maggio, via alla vendita dei biglietti per gli spettacoli a pagamento e alle prenotazioni gratuite per gli avvicinamenti in provincia (a Castelnovo di Sotto, Albinea, Rubiera, San Polo e Quattro Castella) e nelle biblioteche, sui vari canali indicati nel sito www.reggionarra.it.

Dal 19 maggio partono invece le prenotazioni gratuite: accanto ad ogni evento sul sito si troverà mail o link di eventbrite a cui scrivere, mentre in assenza di indicazioni gli eventi saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento delle disponibilità.

La 18esima edizione di Reggionarra, prende a prestito i versi di Ilaria Rigoli, poetessa e scrittrice, che titola la sua raccolta A rifare il mondo (Bompiani Editore).

Piazze, strade, parchi, biblioteche, cortili, musei e teatri saranno invasi da narratori professionisti e compagnie teatrali, insieme a genitori, ragazzi raccontastorie, scrittori, danzatori, illustratori, studenti, adulti, bambine e bambini.

Tra le novità di quest’anno, una serie di avvicinamenti in provincia e nelle biblioteche cittadine. Si parte da Castelnovo Sotto il 20 maggio con Storia di un colibrì di Davide Villani, poi i Comuni di Albinea (21 maggio Equilibri Notti di buio e di luna), Rubiera (21 maggio Bum Bum Ciak Imagine – Un libro che suona), Quattro Castella (22 maggio Teatro delle Brame In poche parole) e San Polo d’Enza (23 maggio Teatro dell’Orsa Rodari in valigia).

Torna la grande parata in città, in partenza alle ore 17 del 24 maggio da piazza Fontanesi, guidata dalla strana coppia composta dal Grande Drago Gentile della scorsa edizione, accompagnato, stavolta, dal suo amico, un piccolo Colibrì giallo. Dress code della parata: giallo.

Tra i tantissimi artisti di questa edizione: Nicole & Martin, Tony Clifton Circus, Teatro Koreja, Teatro Telaio, Teatro Invito, Teatro Melarancio, Cie BRUBOC, Zelda Teatro, Fondazione I Teatri, Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto, Teatro dell’Orsa, Annamaria Gozzi, Pina Irace, Ilaria Rigoli, Bruno Tognolini, Loretta Serofilli, Cristiana Valentini, Marina Girardi, Roberta Balestrucci e tanti altri…

Reggionarra nasce nel 2006 quale progetto sull’arte della narrazione nell’ambito dell’esperienza educativo-pedagogica dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia e di Reggio Children; mette a valore la narrazione e l’educazione all’ascolto che coinvolge, in un percorso formativo e partecipativo, bambini, educatori e genitori.

Reggionarra è promosso da: Comune di Reggio Emilia, Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione I Teatri, Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti Peri-Merulo, Reggio Children, Fondazione Reggio Children, FCR- Farmacie Comunali Riunite con il progetto Reggio Emilia Città Senza Barriere.

Con il sostegno di Destinazione Turistica Emilia.

INFORMAZIONI L’ufficio IAT – Informazioni e accoglienza turistica di via Farini, 1 sarà aperto da martedì a sabato 9.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00, domenica 10 – 13.

Info, prenotazioni e programma completo su www.reggionarra.it

Tutti i partecipanti potranno condividere sui propri profili social foto e video dell’evento con #reggionarra.